А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили шаги по решению гуманитарных и социальных проблем в Арцаха
Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики АрменияАрцах, президент Араик Арутюнян встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.
Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Особо подчеркнута важность признания права народа Арцаха на жизнь и самоопределение на своей исторической родине.
В ходе встречи также обсуждалась ситуация на границе с Арменией и провокационные действия вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом.
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