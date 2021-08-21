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А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение

А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили шаги по решению гуманитарных и социальных проблем в Арцаха

Как сообщили Арменпресс в аппарате  президента Республики АрменияАрцах, президент Араик Арутюнян встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Особо подчеркнута важность признания права народа Арцаха на жизнь и самоопределение на своей исторической родине. 

В ходе встречи также обсуждалась ситуация на границе с Арменией и провокационные действия вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом.

Фото: Айка Манукяна

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