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Турция и Пакистан планируют совместную разработку ударных беспилотников

Турция и Пакистан планируют совместную разработку ударных беспилотников

Турецкая компания TUSAŞ ипакистанская NESCOM подписали соглашение о модернизации и развитии беспилотных летательных аппаратов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на информационное агентство Anadolu, в компании TUSAŞ сообщают, что документ подписан в рамках 15-й Международной оборонной выставки в Стамбуле (IDEF-21).

Соглашение, в частности, будет акцентировать дальнейшее развитие ударных беспилотников Anka. Планируется наладить совместное производство комплектующих для БПЛА Anka.

Генеральный директор TUSAŞ Темел Котил выразил уверенность, что соглашение с Пакистаном пойдет на пользу турецкой промышленной отрасли БПЛА. 

«Наши беспилотники станут намного  мощнее, - сказал Котил.

 

 

 


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