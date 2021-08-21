Турция и Пакистан планируют совместную разработку ударных беспилотников
Турецкая компания TUSAŞ ипакистанская NESCOM подписали соглашение о модернизации и развитии беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Арменпресс со ссылкой на информационное агентство Anadolu, в компании TUSAŞ сообщают, что документ подписан в рамках 15-й Международной оборонной выставки в Стамбуле (IDEF-21).
Соглашение, в частности, будет акцентировать дальнейшее развитие ударных беспилотников Anka. Планируется наладить совместное производство комплектующих для БПЛА Anka.
Генеральный директор TUSAŞ Темел Котил выразил уверенность, что соглашение с Пакистаном пойдет на пользу турецкой промышленной отрасли БПЛА.
«Наши беспилотники станут намного мощнее, - сказал Котил.
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