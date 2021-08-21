Турция и Пакистан планируют совместную разработку ударных беспилотников

Турецкая компания TUSAŞ ипакистанская NESCOM подписали соглашение о модернизации и развитии беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на информационное агентство Anadolu, в компании TUSAŞ сообщают, что документ подписан в рамках 15-й Международной оборонной выставки в Стамбуле (IDEF-21).

Соглашение, в частности, будет акцентировать дальнейшее развитие ударных беспилотников Anka. Планируется наладить совместное производство комплектующих для БПЛА Anka.

Генеральный директор TUSAŞ Темел Котил выразил уверенность, что соглашение с Пакистаном пойдет на пользу турецкой промышленной отрасли БПЛА.

«Наши беспилотники станут намного мощнее, - сказал Котил.