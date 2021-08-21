Лидеры ОДКБ обсудят ситуацию в Афганистане

23 августа лидеры стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации в Афганистане.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

«Одна из самых актуальных проблем в данное время - это безопасность, особенно в контексте того, что происходит в Афганистане. Надеюсь, что в понедельник (23 августа – ред.) мы в режиме видеоконференции соберемся в рамках ОДКБ, чтобы обсудить ситуацию», - сказал российский лидер.