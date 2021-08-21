Спасатели ведут поиск останков военнослужащих в Мартунинском районе

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах ведет поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих в Мартунинском районе – на оккупированных Азербайджаном территориях.

Как передает Арменпресс, по сообщению ГСЧС, работы выполняет один спасательный отряд. Дополнительную информацию о результатах предоставит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день с оккупированных территорий Арцаха всего найдено и эвакуировано 1645 останков.