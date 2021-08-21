Встреча А.Арутюняна с представителями О/О, занимающимися проблемами переселенцев из Арцаха

21 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился в Ереване с представителями общественных организаций, занимающихся проблемами граждан, вынужденно переселившихся из Арцаха в результате 44-дневной войны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на аппарат президента Арцаха,обсуждались правовые и социальные вопросы, касающиеся временно проживающих в Армении жителей Арцаха, важность уже запущенных, а также предстоящих в этом направлении социальных программ, необходимых для их возвращения в Арцах.

Президент республики выслушал замечания и предложения представителей общественных организаций по данной теме и пообещал детально их изучить.

Во встрече принял участие Постоянный представитель Арцахской Республики в Республике Армения Сергей Казарян.