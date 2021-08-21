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В Грузии зафиксированорекордное число смертей от коронавируса

В Грузии зафиксированорекордное число смертей от коронавируса

По состоянию на 21 августа,  в Грузии зарегистрирован 4901 новый случай заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 510.941 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились  2586 пациентов. В стране рекордное количество умерших от инфекции - 74 человека, общий показатель случаев  смерти- 6729.

 

 

 


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