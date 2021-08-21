В Грузии зафиксированорекордное число смертей от коронавируса

По состоянию на 21 августа, в Грузии зарегистрирован 4901 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 510.941 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2586 пациентов. В стране рекордное количество умерших от инфекции - 74 человека, общий показатель случаев смерти- 6729.