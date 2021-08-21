ОАЭ предоставят временное убежище для 5000 граждан Афганистана

Объединенные Арабские Эмираты согласились временно принять 5000 граждан Афганистана по просьбе Соединенных Штатов.

Как передает Арменпресс, об этом заявили вМинистерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

«В ближайшие дни эвакуируемые будут доставлены из Кабула в ОАЭ», - сказали в министерстве.

В Министерстве иностранных делОАЭ сообщили Reuters, что беженцы пробудут в их стране 10 дней.

Ранее о готовности предоставить временное жилье беженцам из Афганистаназаявила и Колумбия.

Боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул 15 августа и в считанные часы взяли под свой контроль столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил, что покидает страну, чтобы предотвратить кровопролитие.

Представители западных стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств, проживающих в этой стране.