Премьер-министр представил аппарату министерства новоназначенного главу МИД Армении

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство иностранных дел и представил аппарату МИД новоназначенного министра Арарата Мирзояна.

В своей речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Прежде всего, хочу поблагодарить Армена Григоряна за его работу на посту и.о. министра иностранных дел. Это был короткий, но важный период, когда, думаю, были приняты важные решения и установлены определенные ориентиры. Хочу поздравить Арарата Мирзояна и пожелать ему успехов на посту министра иностранных дел.

Наша страна стоит перед очень серьезными вызовами. Эти вызовы прежде всего в сфере безопасности, для решения которых и создания благоприятной внешней среды для нашей страны нам необходимо такое министерство иностранных дел и такая дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность и разделить эту ответственность за настоящее и будущее страны.

Арарат Мирзоян и Армен Григорян - представители нашей политической команды, и моя логика такова, что особенно в этот период система государственного управления должна работать как единое целое, единый организм. И я уверен, что так и будет.

Мы поставили целью осуществить очень серьезную программу реформ в системе государственного управления в целом. Самая важная цель этой повестки дня - повышение эффективности системы государственного управления, формирование системы, способной достичь конкретных результатов, конкретных целей. И, я думаю, как в других системах государственного управления, так и в министерстве иностранных дел и в сфере дипломатической службы, мы должны разработать и установить конкретные критерии оценки работы и соответственно оценивать работу.

Хочу еще раз поблагодарить господина Григоряна за проделанную работу, пожелать успехов господину Мирзояну, пожелать успехов всем нам в достойной реализации нашей повестки и решении стоящих перед нами вызовов”.

Армен Григорян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за доверие и сотрудников министерства за совместную работу, отметив: “Господин премьер-министр, это был короткий период, но мы смогли довольно многое сделать и также добиться определенного успеха. Честно говоря, сложилась эмоциональная связь с министерством, и за это я хочу поблагодарить каждого сотрудника, даже тех, с кем у меня не было возможности пообщаться напрямую. Но я считаю, что проделанная работа была эффективной”. Армен Григорян поздравил Арарата Мирзояна со вступлением в должность министра иностранных дел и пожелал успехов ему и всему аппарату МИД.

Новоназначенный министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил:

“Многоуважаемый господин премьер-министр,

Спасибо за высокое доверие. В условиях новой внешней политики и обстановки безопасности, формирующейся вокруг нашей страны день ото дня, в условиях нерешенных, по сути, проблем, которые существуют десятилетиями, и новых вызовов, с которыми мы сталкиваемся сейчас, для меня очень сложно и ответственно, в то же время очень почетно вступать в должность министра иностранных дел Республики Армения.

На данный момент я должен только заверить, что, сочетая лучшие традиции министерства и системы, с одной стороны, и модернизацию и реформы, необходимость которых уже очевидно для всех, с другой, мы не пожалеем усилий и энергии, чтобы в результате нашей ежедневной, ежечасной, ежеминутной работы наша страна наилучшим образом преодолела существующие проблемы, прошла через эти испытания. Мы постараемся внести свой скромный вклад, чтобы привести нашу страну к самой лучшей, безопасной, мирной, развивающейся гавани.

Еще раз спасибо за доверие и пожелания. Я также хотел бы отдельно поблагодарить г-на Армена Григоряна, который временно прервал свою другую очень важную работу для обеспечения бесперебойной работы системы”.

Премьер-министр пожелал новоназначенному министру и аппарату министерства иностранных дел плодотворной работы на благо Республики Армения и армянского народа.