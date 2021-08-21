Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

Греция построила 40-километровую стену на границе с Турцией

Греция построила 40-километровую стену на границе с Турцией

Греция построила 40-километровую стену, а также развернула системы наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва беженцев из Афганистана.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис. 

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся неприкосновенными», - сказал он. 

Ранее Турция призвала европейские страны проявить заботу об афганских мигрантах.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]