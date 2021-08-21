Греция построила 40-километровую стену на границе с Турцией

Греция построила 40-километровую стену, а также развернула системы наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва беженцев из Афганистана.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся неприкосновенными», - сказал он.

Ранее Турция призвала европейские страны проявить заботу об афганских мигрантах.