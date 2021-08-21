Греция построила 40-километровую стену на границе с Турцией
13:16, 21 Август, 2021
Греция построила 40-километровую стену, а также развернула системы наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва беженцев из Афганистана.
Как передает Арменпресс, об этом заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис.
«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся неприкосновенными», - сказал он.
Ранее Турция призвала европейские страны проявить заботу об афганских мигрантах.
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