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Известна дата мировой премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

Известна дата мировой премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

Мировая премьера нового фильма про  Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die) состоится 28 сентября в Royal Albert Hall в Лондоне. 

Как  передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице фильма в Twitter.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 30 сентября. 

Первоначально планировалось, что этот новый фильм о британском шпионе должен выйти в прокат в апреле 2020 года, но премьера несколько раз откладывалась из-за коронавируса.

No Time to Die - 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Голливудский актер Дэниел Крейг в последний раз исполнит роль агента 007. 

Ранее журнал Variety сообщал, что Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в этом году, заработав более 100 миллионов долларов.


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