Известна дата мировой премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

Мировая премьера нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die) состоится 28 сентября в Royal Albert Hall в Лондоне.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице фильма в Twitter.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 30 сентября.

Первоначально планировалось, что этот новый фильм о британском шпионе должен выйти в прокат в апреле 2020 года, но премьера несколько раз откладывалась из-за коронавируса.

No Time to Die - 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Голливудский актер Дэниел Крейг в последний раз исполнит роль агента 007.

Ранее журнал Variety сообщал, что Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в этом году, заработав более 100 миллионов долларов.