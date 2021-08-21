Министр иностранных дел Китая поздравил Арарата Мирзояна

Министр иностранных дел Китая Ван И направил поздравительное послание Арарату Мирзояну в связи с назначением его министром иностранных дел.

«Ваше Превосходительство, с радостью узнал о Вашем назначении на пост министра иностранных дел Республики Армения, в связи с чем искренне поздравляю Вас.

Китай и Армения - традиционно дружественные партнеры. С момента установления дипломатических отношений были обеспечены активные контакты на различных уровнях, деловое сотрудничество ивзаимосвязи неуклонно продвигались на международной арене, стабильно поддерживалась здоровая и стабильная динамика китайско-армянских отношений.

В настоящее время в мире широко распространена коронавирусная болезнь. Единство и солидарность - единственный верный выход в борьбе с коронавирусом.

Готов вместе с Вами укреплять коммуникацию и сотрудничество между нашими ведомствами, углублять многоотраслевое сотрудничество, чтобы поднять китайско-армянские отношения на новый уровень развития.

Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», - какпередает Арменпресс, говорится в сообщении.