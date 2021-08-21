«Талибан» скоро представит новую систему управления Афганистаном

В ближайшие недели представители радикального движения «Талибан» представят новую политическую систему управления Афганистаном.

Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель движения в интервью Reuters.

«Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены в ближайшие недели представить новую систему управления страной», - сказал он, отметив, что система будет направлена на защиту интересов населения страны.

Представители движения «Талибан» отрицают причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, заявив, что причиной стало отсутствие четкого плана эвакуации.