COVID-19: в Армении подтверждено 507 новых случаев

По положению на 11:00 часов 21 августа, в Армении подтверждено 507 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 283 человека, зарегистрировано 5 случаев смерти.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 237 249, из них 224 019 человек вылечились, 4737 умерли.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что 20 августа было проведено 7629 тестирований.