COVID-19: в Армении подтверждено 507 новых случаев
11:28, 21 Август, 2021
По положению на 11:00 часов 21 августа, в Армении подтверждено 507 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 283 человека, зарегистрировано 5 случаев смерти.
Общее количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 237 249, из них 224 019 человек вылечились, 4737 умерли.
Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что 20 августа было проведено 7629 тестирований.
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