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Араик Арутюнян направил поздравительное послание Католикосу Всех Армян Гарегину II

Араик Арутюнян направил поздравительное послание Католикосу Всех Армян Гарегину II

21 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание Первоиерарху  Армянской Апостольской церкви, Католикосу Всех Армян Гарегину Второму в связи с его 70-летием. 

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В послании, в частности, говорится: 

«Ваше Святейшество,

от имени народа, властей Арцаха и своего лично поздравляю Вас со славной годовщиной  - 70-летием со дня рождения.

Пройденный Вами славный путь - лучший пример Вашей непоколебимой преданности и бескорыстного служения Господу, своему народу и своей родине. Ваш многолетний труд ижизнь, которуюВы прожили, будут учить и воспитывать поколения -  как прекрасный урок патриотизма и благочестия, сея в них любовь и доброту, благоразумие и мудрость.

Вы всегда были рядом с Арцахом, с Вашего Патриаршего благословения, на словах и в делах Вы всегда поддерживали, ободряли и укрепляли наш народ, за что мы Вам глубоко признательны и благодарны. 

Пусть Ваша патриотическая миссия продолжится под покровительством всемогущего Бога, пусть все Ваши усилия увенчаются успехом на благо нашего верного народа, Матери-Церкви.

Ваше Святейшество, примите мое сыновнее преклонение и заверения в моем самом высоком уважении и теплые пожелания в этот памятный день. Мира Вам, благополучия и всего наилучшего».


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