Араик Арутюнян направил поздравительное послание Католикосу Всех Армян Гарегину II

21 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание Первоиерарху Армянской Апостольской церкви, Католикосу Всех Армян Гарегину Второму в связи с его 70-летием.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В послании, в частности, говорится:

«Ваше Святейшество,

от имени народа, властей Арцаха и своего лично поздравляю Вас со славной годовщиной - 70-летием со дня рождения.

Пройденный Вами славный путь - лучший пример Вашей непоколебимой преданности и бескорыстного служения Господу, своему народу и своей родине. Ваш многолетний труд ижизнь, которуюВы прожили, будут учить и воспитывать поколения - как прекрасный урок патриотизма и благочестия, сея в них любовь и доброту, благоразумие и мудрость.

Вы всегда были рядом с Арцахом, с Вашего Патриаршего благословения, на словах и в делах Вы всегда поддерживали, ободряли и укрепляли наш народ, за что мы Вам глубоко признательны и благодарны.

Пусть Ваша патриотическая миссия продолжится под покровительством всемогущего Бога, пусть все Ваши усилия увенчаются успехом на благо нашего верного народа, Матери-Церкви.

Ваше Святейшество, примите мое сыновнее преклонение и заверения в моем самом высоком уважении и теплые пожелания в этот памятный день. Мира Вам, благополучия и всего наилучшего».