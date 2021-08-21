Европейские индексы - 20-08-21

МОСКВА, 21 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 15808.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 6626.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7087.90 пункта, а российский RTSI снизился на 0.74% и составил 1623.50 пункта.