Европейские индексы - 20-08-21
МОСКВА, 21 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 15808.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 6626.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7087.90 пункта, а российский RTSI снизился на 0.74% и составил 1623.50 пункта.
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