Азербайджанцы разрушили бюст маршала Ханперьянца в селе Мец Тагер

Азербайджанские варвары продолжают культурный вандализм на оккупированных территориях Арцаха, уничтожая не только армянские церкви, хачкары, памятники, посвященные Арцахской освободительной войне, армянские кладбища, но и статуи армянских маршалов, сражавшихся против нацизма во Второй мировой войне.

В частности, в селе Мец Тагер Гадрутского района Арцаха азербайджанцы разрушили бюст маршала авиации СССР Арменака Ханперянца (Сергея Худякова), родом из Арцаха.

Как передает Арменпресс, информацию предоставляет платформа war.karabakhrecords.info, рассказывающая о военных преступлениях Азербайджана. Сайт отмечает, что о факте осквернения памятника маршалу Ханперьянцу стало известно по спутниковым фотографиям, сделанным в июле 2021 года.

На спутниковых снимках, сделанных до войны, на территории дома-музея видны бюст маршала и находящийся на территории Дома-музея истребитель МиГ-17. Однако на фотографиях, сделанных через несколько месяцев после войны, в том же районе отсутствует бюст Арменака Ханперьянца, а его истребитель МиГ-17 частично сломан и брошен рядом», - говорится на сайте.

Ранее министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян также сообщил, что в селе Мец Тагер, а также в селе Азох был разрушен памятник маршалу авиации СССР Сергею Александровичу Худякову (Арменак Хамперьянц) -, одному из основоположников советской системы ПВО, а также статуи генерал-полковника Сергея Сардарова и адмирала Ованеса Исакова.