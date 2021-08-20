ААЦ остается одним из важнейших столпов нашей идентичности. Президент РА поздравил Гарегина II
Президент Республики Армен Саркисян направил послание Католикосу Всех Армян, Святейшему Патриарху, Его Святейшеству Гарегину II.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в сообщении говорится:
«Ваше Святейшество,
накануне Вашего дня рождения шлю Вам самые теплые пожелания здоровья и благополучия.
Святая Армянская Апостольская Церковь была и остается одной из важнейших опор нашей национальной идентичности, осью, которая нас объединяет, обеспечивает постоянное присутствие нашей веры, истории и традиций в наших ценностях, нашей культуре, нашем внутреннем мире.
В течение 22 лет Вашего Патриаршества наша церковная жизнь была живой, с пониманием и оценкой прошлого, нынешнего, видением будущего. Последние 22 года были для Армянской церкви годами укрепления, реформ и церковного строительства. За это время были предприняты шаги, цель которых – сделать миссию Армянской церкви более эффективной и упорядочить церковную жизнь.
Особенно эти, последние годы Вашего правления как Католикоса Всех Армян, совпали с периодом, когда наша страна и народ переживают множество трудностей и испытаний.
Есть только один способ преодолеть любую трудную ситуацию - единство. В сегодняшнем быстро меняющемся мире, помимо других кризисов, человечество переживает кризис идентичности. Существующие вызовы и проблемы делают более чем важным объединение вокруг духовных и нравственных ценностей, которые сохраняются благодаря нашей церкви.
Наш народ нуждается в надежде, вере и доверии, иму нужна нравственная чистота, солидарность и единство, взаимное уважение и терпимость, возрождение и переоценка. Мы ценим, что наряду со словами утешения, ободрения и поддержки, как уникальный урок патриотизма, Его Святейшество озвучивает и это.
Пусть Ваша Патриаршая забота и впредь будет поддерживать нашу страну и народ на благо нашей Родины, укрепит отношения народ-государство-церковь, а также с армянами всего мира.
Желаю Вам крепости души и всего наилучшего».
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