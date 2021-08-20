По личному желанию Гарегина II, его юбилей отмечаться не будет и  никакого мероприятия тоже не будет  

По личному желанию Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, его 70-летие отмечаться не будет, как и не состоится никакое торжественное мероприятие.

Об этом Арменпресс сообщил директор информационной системы Первопрестольной Ваграм Меликян в ответ на запрос о мероприятиях, запланированных по случаю 70-летия Его Святейшества.



"21 августа день рождения Его Святейшества Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II. Это 70-летие со дня рождения Патриарха, но в силу известных обстоятельств и по личному желанию Его Святейшества юбилей не будет отмечаться и никакого мероприятия не будет. По этому случаю он шлет свои благословения и наилучшие пожелания всему нашему народу, молится за Армению, за Арцах, за мир и безопасную жизнь».

По сообщению первосвященника Ваграма Меликяна, в настоящее время Католикос всех армян путешествует, Его Святейшество побывал в Швейцарии и Австрии с визитами, связанными с программами Первопрестольной. «В ходе визита Католикос встретился в Швейцарии с Его Святейшеством Мораном Мором Игнатием Эфраимом II - Патриархом Ассирийской Православной Церкви, а в Австрии – с Кристофом Шёнборном, Кардиналом Венским Римско-католической церкви в Австрии.

После рабочих встреч Его Святейшество 25 августа вернется в Первопрестол», - сказал он.