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По личному желанию Гарегина II, его юбилей отмечаться не будет и  никакого мероприятия тоже не будет  

По личному желанию Гарегина II, его юбилей отмечаться не будет и  никакого мероприятия тоже не будет  

По личному желанию Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса  Всех Армян   Гарегина Второго, его 70-летие отмечаться не будет, как и  не состоится никакое торжественное мероприятие. 

Об этом Арменпресс сообщил директор информационной системы Первопрестольной Ваграм Меликян в ответ на запрос о мероприятиях, запланированных по случаю 70-летия Его Святейшества.

"21 августа   день рождения Его Святейшества Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса  Всех Армян Гарегина  II. Это 70-летие со дня рождения Патриарха, но в силу известных обстоятельств и по личному желанию Его Святейшества юбилей не будет отмечаться и никакого мероприятия не будет. По этому случаю он шлет свои благословения и наилучшие пожелания всему нашему народу, молится за Армению, за Арцах, за мир  и безопасную жизнь».

По сообщению  первосвященника Ваграма Меликяна, в настоящее время Католикос всех армян путешествует, Его Святейшество побывал в Швейцарии и Австрии с визитами, связанными с программами Первопрестольной. «В ходе визита Католикос   встретился в Швейцарии с Его Святейшеством Мораном Мором Игнатием Эфраимом II -  Патриархом Ассирийской Православной Церкви, а  в Австрии – с  Кристофом Шёнборном,  Кардиналом Венским  Римско-католической церкви в Австрии. 

После рабочих встреч Его Святейшество 25 августа вернется в Первопрестол», - сказал он.   


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