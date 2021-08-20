Элина Даниелян — первая чемпионка Европы среди армянских шахматистов новой независимой Армении
19:56, 20 Август, 2021
Лидер женской сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Элина Даниелян была объявлена чемпионкой Европы-2021 среди женщин.
Как передает Арменпресс, в последнем туре Даниелян обыграла команду Нарву Май, представлявшую Эстонию.
Федерации шахмат Армении сообщает, что эта победа является первым подобным успехом в истории новой независимой Армении как среди мужчин, так и среди женщин.
Даниелян также выиграла путевку на ЧМ среди женщин.
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