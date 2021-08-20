Элина  Даниелян — первая   чемпионка Европы  среди армянских  шахматистов  новой независимой  Армении   

Лидер женской сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Элина Даниелян была объявлена чемпионкой Европы-2021 среди женщин.

Как передает Арменпресс, в последнем туре Даниелян обыграла команду Нарву Май, представлявшую Эстонию.

Федерации шахмат Армении сообщает, что эта победа является первым подобным успехом в истории новой независимой Армении как среди мужчин, так и среди женщин.

Даниелян также выиграла путевку на ЧМ среди женщин.