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Защитник  прав человека   Арцаха  представил в отчете 170 предложений по правам  детей

Защитник  прав человека   Арцаха  представил в отчете 170 предложений по правам  детей

Защитник прав человека Арцаха опубликовал внеочередной отчет «О законодательстве и состоянии  защиты прав детей в Республике Арцах», в котором представлены 170 предложений по различным правам детей. Защитник обсудит их с правоохранительными органами – с целью  найти оптимальные форматы для  их реализации.

Как  передает Арменпресс, отчет составлен по результатам исследования, проведенного при поддержке организации  World Vision Armenia. Исследование в этой области является первым в Республике Арцах, и целью его было углубленное изучение —   для представления существующего законодательства и ситуации в области защиты прав и основных свобод детей в Арцахской Республике.

Исследование проводилось в контексте соответствия законодательству Арцахской Республики и прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка,  сообщили из аппарата Защитника прав человека Арцахской Республики.   Источник добавил, что были изучены не все права, а та  часть, которая была выбрана рабочей группой — с точки зрения того, насколько они приоритетны, важны и всеобъемлющи. Изучаемые права были представлены в контексте международных и национальных стандартов.

Опрос проводился с мая 2020 года по август 2021 года. Работы были прерваны  с 27 сентября 2020 года по январь 2021 года — из-за развязанной азербайджано-турецкими войсками агрессивной войны и ее последствий.   

 


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