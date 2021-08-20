Защитник  прав человека   Арцаха  представил в отчете 170 предложений по правам  детей

Защитник прав человека Арцаха опубликовал внеочередной отчет «О законодательстве и состоянии защиты прав детей в Республике Арцах», в котором представлены 170 предложений по различным правам детей. Защитник обсудит их с правоохранительными органами – с целью найти оптимальные форматы для их реализации.

Как передает Арменпресс, отчет составлен по результатам исследования, проведенного при поддержке организации World Vision Armenia. Исследование в этой области является первым в Республике Арцах, и целью его было углубленное изучение — для представления существующего законодательства и ситуации в области защиты прав и основных свобод детей в Арцахской Республике.

Исследование проводилось в контексте соответствия законодательству Арцахской Республики и прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка, сообщили из аппарата Защитника прав человека Арцахской Республики. Источник добавил, что были изучены не все права, а та часть, которая была выбрана рабочей группой — с точки зрения того, насколько они приоритетны, важны и всеобъемлющи. Изучаемые права были представлены в контексте международных и национальных стандартов.

Опрос проводился с мая 2020 года по август 2021 года. Работы были прерваны с 27 сентября 2020 года по январь 2021 года — из-за развязанной азербайджано-турецкими войсками агрессивной войны и ее последствий.