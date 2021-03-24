Анонс мероприятий на 21 августа
18:41, Август 20, 2021
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10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 18:41 Анонс мероприятий на 21 августа
- 18:27 Планируется в сентябре открыть в Армении Торговую палату Аргентины
- 18:24 Завершился рабочий визит премьер-министра в Кыргызстан
- 17:53 Раскрыта организованная группа, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков через Telegram
- 17:41 Думанян и Галлахер обсудили вопрос сохранения перешедшего под контроль Баку армянского культурного наследия
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-08-21
- 17:30 Азиатские индексы снизились - 20-08-21
- 17:23 Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах
- 16:45 В ЮАР зафиксирован значительный рост числа убийств
- 16:35 Экспорт из Грузии продолжает расти: что вывозит страна
- 16:30 В Арцвакарском районе Гавара введена в эксплуатацию оросительная сеть
- 16:05 Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
- 16:04 Ален Симонян и посол Китая в Армении подчеркнули необходимость возобновления парламентских групп дружбы
- 16:01 СМИ: движение "Талибан" заявило о возобновлении переговоров о создании правительства
- 15:47 На белорусско-польской границе застряли десятки нелегальных мигрантов
- 15:17 Главы МИД Армении и Арцаха отметили важность возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ
- 15:10 Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану
- 14:46 В Грузии 40% школьных педагогов сделали вакцину против коронавируса
- 14:35 В посольстве США в Кабуле заявили, что не могут обеспечить безопасный проезд до аэропорта
- 14:11 В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
- 13:59 До конца года в Гюмри будут отремонтированы более 30 улиц
- 13:51 Мы получаем положительные отзывы туристов: директор национального парка Севана об обустроенных общественных пляжах
- 13:34 16 видных австралийских политиков присоединились к группе австралийских друзей Арцаха
- 12:57 Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида
- 12:53 Минобороны объявляет о начале трехмесячных сборов в Армении
16:58, 13.08.2021
Просмотрели 2119 раз Попытки Азербайджана деарменизировать Арцах потерпели фиаско. Давид Бабаян
13:10, 18.08.2021
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14:41, 14.08.2021
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15:54, 15.08.2021
Просмотрели 1077 раз СМИ: талибы полностью окружили Кабул и входят в аэропорт, они заявили о контроле всей территории страны
14:26, 14.08.2021
Просмотрели 1028 раз В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди