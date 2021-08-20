Планируется в сентябре открыть в Армении Торговую палату  Аргентины

19 августа министр экономики Ваан Керобян принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в Армении Мариано Вергару.

Посол отметил, что в Аргентине наблюдается большой интерес и реализация армянской продукции, и предложил армянским компаниям, следуя примеру успешного опыта, рассмотреть возможность своего представительства на аргентинском рынке.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве экономики Республики Армения.

В свою очередь, министр предложил аргентинским бизнесменам работать в Армении. В этом контексте он использовал членство Армении в Евразийском экономическом союзе, отметив, что Армения может предложить выгодные условия аргентинским компаниям, которые смогут экспортировать свою продукцию в ЕАЭС и другие страны.

Министр подчеркнул сотрудничество между молодежью двух стран в реализации программ обмена, в спорте, танцах и других сферах, что еще больше укрепит связи между двумя странами, а также будет способствовать развитию туризма.

Стороны согласились, что существует большой потенциал для углубления и укрепления торгово-экономических связей между Аргентиной и Арменией, активизации связей между бизнес-сообществами двух стран, и обсудили возможности сотрудничества в различных секторах экономики.

В ходе встречи обсуждалась необходимость обмена опытом между двумя странами. По словам посла, Аргентина уделяет большое внимание развитию аграрного сектора, и есть широкие возможности для обмена опытом в этой сфере, для серьезного сотрудничества.

Вергара сообщил, что в сентябре в Армении планируется открытие Торговой палаты Аргентины.