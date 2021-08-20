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Завершился  рабочий  визит  премьер-министра  в  Кыргызстан

Завершился  рабочий  визит  премьер-министра  в  Кыргызстан

Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Республику Кыргызстан, где он принял участие в заседании Межправительственного совета стран ЕАЭС.

Как  передает Арменпресс, премьер-министр РА уже прибыл в Ереван. 

Как говорится в сообщении аппарата премьер-министра РА, в международном аэропорту "Звартноц" премьер-министра Никола Пашиняна  встречали члены  Совета безопасности.   


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