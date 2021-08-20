Завершился рабочий визит премьер-министра в Кыргызстан
18:24, 20 Август, 2021
Завершился рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Республику Кыргызстан, где он принял участие в заседании Межправительственного совета стран ЕАЭС.
Как передает Арменпресс, премьер-министр РА уже прибыл в Ереван.
Как говорится в сообщении аппарата премьер-министра РА, в международном аэропорту "Звартноц" премьер-министра Никола Пашиняна встречали члены Совета безопасности.
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