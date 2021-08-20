Раскрыта  организованная группа,  занимающаяся  незаконным  оборотом наркотиков через   Telegram

В Главном следственном управлении Следственного комитета РА завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по делу о незаконном обороте наркотиков крупной группой.

Как передает Арменпресс, Управление информации и связей с общественностью Следственного комитета сообщает, что в результате необходимых следственных и судебных действий, проведенных в досудебном производстве, установлены личности членов организованной группы и механизмы продажи наркотиков.

Выяснилось, что по предложению и организации жителя города Еревана с целью незаконного приобретения, перевозки, хранения и продажи наркотиков была сформирована группа, члены которой тщательно спланировали и четко распределили свои действия.

Предварительным следствием уголовного дела была получена информация о том, что незаконный оборот наркотиков осуществлялся через телекоммуникационное приложение Telegram.

В частности, согласно распределенным ролям и обязанностям, участники группы получали наркотики от неизвестных пользователей, зарегистрированных в Telegram, продавали их, упаковывали, размещали в городе Ереван, в регионах Армении, после чего высылали координаты местности пользователям - по 1000-2000 драмов за каждое фото.

Затем через тот же Telegram они получили предложение от неизвестных пользователей, и, получив снимки с электронных платежных приложений «Идрам» и «Аджарабет» на свои аккаунты, отправляли их на разные мобильные телефоны. Участник группы, проверив счета участников группы, открытой для незаконного оборота наркотиков и убедившись, что указанная сумма переведена, сообщал своим сообщникам, после чего они отправили фотографию координат наркотиков.

Продолжая свою преступную деятельность, расширяя группу для обеспечения стабильных поставок наркотиков на постоянной основе, преступник вовлек двух членов группы, у которых они незаконно приобретали для регулярной продажи марихуану и коноплю, продавал его незаконно, а вырученные средства распределял между членами группы.

По данным следствия, члены организованной группы незаконно приобрели марихуану к крупных размерах - весом 3616,98 грамма и коноплю - 7315 граммов с целью ее продажи.

В ходе обысков, проведенных в местах проживания членов группировки 11 февраля 2021г., было обнаружено около 11 кг наркотиков, в результате чего они не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку были задержаны полицией РА.

При совокупности полученных доказательств семи членам организованной группы было предъявлено обвинение по п. 1 и 2 ч. 3 ст. 266 Уголовного кодекса РА.

К шести обвиняемым в качестве меры пресечения выбран арест, а одному - подписка о невыезде.

Предварительное следствие по семи обвиняемым завершено, уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Принимаются меры по выявлению других возможных лиц, причастных к наркобизнесу, их установлению и представлению в орган, ведущий производство.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.