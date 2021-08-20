Думанян и  Галлахер обсудили вопрос сохранения перешедшего под контроль Баку армянского культурного наследия

20 августа министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джона Галлахера. Во встрече принял участие заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян и директор Британского Совета (British Council) в Армении Аревик Сарибекян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры, диаспоры и спорта Республики Армения, посол поздравил министра с формированием нового правительства, отметив, что он считает важным продолжение сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, молодежи и других сфер. спортивный.

В свою очередь Министр ОНКС пожелал послу плодотворной работы в развитии дружественных связей наших государств.

Касаясь отраслевого сотрудничества, Ваграм Думанян особо отметил эффективное сотрудничество Министерства образования и науки с British Council, который в этом году отмечает 20-летие своей деятельности в Армении. В качестве успешного примера сотрудничества министр назвал открытие 16 клубов английского языка в регионах Армении, что является новой возможностью для усиления потенциала учителей английского языка и рассматривается как содействие реформам отрасли.

«Такие программы во многом способствуют повышению эффективности курсов повышения квалификации учителей», - сказал Ваграм Думанян.

В контексте межвузовского сотрудничества министр рассказал о запущенной в 2018 году программе «Креативная искра» (Creative Spark), которая направлена на стимулирование реформ в сфере высшего образования, содействие развитию предпринимательских навыков.

Учитывая особенности и возможности программы Creative Spark, министр предложил расширить межвузовское сотрудничество, учитывая также возможности для обмена опытом. Армянскую сторону особенно интересуют британский опыт в области высшего образования, лучшие модели показателей эффективности (KPI) для высших учебных заведений, методологические подходы к эффективности бюджетных расходов, организация учебных курсов.

Министр образования и науки также подчеркнул важность реализации совместных научно-образовательных программ, установления прямых контактов между учеными, что может способствовать созданию новых возможностей для сотрудничества в области науки.

British Council в Армении также поддержал разработку культурной стратегии с особым упором на вопросы инклюзивности культуры.

Министр Ваграм Думанян, высоко оценив проделанную работу, предложил расширить программы за счет организации дней армяно-британской культуры, художественных выставок и фестивалей. Другими направлениями расширения сотрудничества, по предложению министра, могут быть совместные программы обмена тренерами и спортсменами, спортивная медицина, развитие молодежного туризма.

Для планомерной реализации новых программ сотрудничества министр образования и науки предложил разработать Меморандум о взаимопонимании.

Министр образования и науки Ваграм Думанян обратил внимание посла Великобритании на вопрос сохранения армянского историко-культурного наследия, ныне перешедших под контроль Азербайджана - во время войны 2020 года. Он выразил надежду, что в результате констатации в странах-партнерах положения дел, в том числе в Великобритании, Азербайджан воздержится от уничтожения около 4000 армянских культурно-исторических памятников или искажения их происхождения, истории и культуры памятников, находящихся под их контролем. В этой связи посол Джон Галлахер отметил, что в центре внимания правительства Великобритании находится вопрос сохранения армянского культурного наследия, обсуждение этого вопроса с азербайджанской стороной, а также установление прочного мира в регионе.

В ходе диалога во время встречи министр образования и науки коснулся текущих образовательных реформ в Республике Армения, отметив, что они охватывают все уровни образования, от дошкольной системы до науки высшего образования.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества, коснулись также участия представителей Армении во Всемирном образовательном форуме.