Экспорт из Грузии продолжает расти: что вывозит страна

Внешнеторговый оборот в январе-июле 2021 года вырос на 21,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 7 481,6 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 2 930,3 миллиона долларов, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 5,8%, ферросплавов – на 75,7%, натуральных виноградных вин – на 16,3%, спиртных напитков – на 27%, минеральных и пресных вод – на 34,2%, фундука и других орехов – на 80,8%, трикотажной продукции – на 82,7%, и азотных удобрений – на 4,3%. В то же время реэкспорт легковых машин вырос на 13,4%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

В январе-июне 2021 года импорт вырос на машины для бурения (89,9%), грузовые автомобили (83,1%), нефть и нефтепродукты (45,3%), медные руды и концентраты (30,7%), легковые автомобили (2,2%), в то время как импорт зерна и семян упал за отчетный период на 5,9%, а нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 4,5%.