Движение "Талибан" (запрещено в РФ) возобновило переговоры о создании нового, инклюзивного правительства в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу афганский телеканал TOLONews со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

"Мы возобновили переговоры о создании инклюзивного правительства в Афганистане, - цитирует его телеканал. - Идут консультации с различными политическими течениями по составу будущего правительства. Когда этот состав будет определен, об этом будет объявлено."

"Сейчас не время проводить выборы для определения правительства, - отметил Шахин. - У нас образовался вакуум власти. Поэтому нет времени на выборы. Пока нет и новой конституции, мы разрабатываем ее для последующего утверждения. Предстоит немало работы, и для этого требуется инклюзивное правительство. Эти люди будут выбраны путем диалога между различными политиками и нашим высшим руководством".

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.