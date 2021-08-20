На белорусско-польской границе застряли десятки нелегальных мигрантов

Несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве, пограничники не дают им попасть ни в одну из стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Мигранты, которые нелегально пытались перейти из Белоруссии в Польшу, сидят на голой земле. У них есть одна палатка. Пограничники с обеих сторон не разрешают им ничего передавать. В четверг правозащитникам удалось передать им немного еды и воды. По данным польских пограничников, все находящиеся на границе мигранты - афганцы.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, среди находящихся на границе нелегалов нет женщин и детей – в основном это молодые мужчины. С польской стороны их окружили сотрудники Пограничной стражи. С другой стороны свой кордон выстроили белорусские силовики. На некоторых из них удается рассмотреть знаки различия Государственного пограничного комитета. Бойцы обоих кордонов вооружены автоматическим оружием.

При этом польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на белорусской территории. Официальный представитель местного отдела Пограничной стражи Катажина Зданович заявила корреспонденту РИА Новости, что "около 30 человек находятся на белорусской стороне".

По ее данным, белорусские власти позволили вернуться в Белоруссию женщинам и детям.

"Мы просили белорусскую сторону отреагировать на ситуацию. (Ситуация) немного изменилась, потому что там уже нет женщин и детей", - сказала собеседница агентства.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".