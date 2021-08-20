Главы МИД Армении и Арцаха отметили важность возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 20 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном.



Как сообщает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что Давид Бабаян поздравил Арарата Мирзояна с назначением на ответственную должность в важный для Армении и Арцаха период.



Арарат Мирзоян и Давид Бабаян подчеркнули важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества, установленного между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха, и проведения регулярных консультаций.



Коснувшись карабахской проблемы, главы МИД Армении и Арцаха подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования.

Собеседники обсудили ситуацию, созданную азербайджано-турецкой агрессией, и усилия, предпринятые на месте для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе.



Подчеркнута недопустимость провокационных действий вооруженных сил Азербайджана на границах Армении и Арцаха, что является серьезной угрозой региональному миру и стабильности.