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Главы МИД Армении и Арцаха отметили важность возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ

Главы МИД Армении и Арцаха отметили важность возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 20 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном.

Как сообщает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что Давид Бабаян поздравил Арарата Мирзояна с назначением на ответственную должность в важный для Армении и Арцаха период.

Арарат Мирзоян и Давид Бабаян подчеркнули важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества, установленного между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха, и проведения регулярных консультаций.

Коснувшись карабахской проблемы, главы МИД Армении и Арцаха подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования.

Собеседники обсудили ситуацию, созданную азербайджано-турецкой агрессией, и усилия, предпринятые на месте для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе.

Подчеркнута недопустимость провокационных действий вооруженных сил Азербайджана на границах Армении и Арцаха, что является серьезной угрозой региональному миру и стабильности.


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