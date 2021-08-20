В посольстве США в Кабуле заявили, что не могут обеспечить безопасный проезд до аэропорта

Посольство США в Афганистане не может предоставить безопасный трансфер для своих граждан до кабульского аэропорта. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте американской дипмиссии.

"Рейсы, предоставляемые правительством США, вылетают из Кабула и будут отправляться до завершения операции по эвакуации, - заявили в американском посольстве. - Гражданам США <...> следует подумать о поездке в международный аэропорт Хамида Карзая, если это будет безопасно. Правительство США не может обеспечить безопасный проезд в аэропорт".

По последним официальным данным, американские власти с 14 августа эвакуировали из Афганистана примерно 9 тыс. человек. Президент США Джо Байден выразил надежду, что военные США смогут завершить эвакуацию своих граждан к 31 августа.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.