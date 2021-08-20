В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 20 по 22 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, для гостей мероприятия и местных жителей выступят российские и зарубежные исполнители, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Koktebel Jazz Party — это мир улыбающихся лиц и радостных людей, танцующих волн и соленого морского воздуха, которым невозможно надышаться. Это сцены на самом берегу моря и незабываемые концерты, в которых участвуют как признанные звезды, так и молодые коллективы", — отмечают организаторы.

В первый день в 19:00 (мск) на главной сцене выступит один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд". В этот же вечер гостей ждет "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем.

Заключительный день фестиваля начнется (с 19:00 мск) с программы трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной Jazz Ladies and Gentlemen. В этот вечер гостей также порадует российский музыкант и композитор Сергей Головня и его ансамбль Electro Machine, джазовая певица Aset (Асет Самраилова) и российская группа Чиж & Co.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).

Гостем KJP-2017 стал президент Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".