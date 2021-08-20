16 видных австралийских политиков присоединились к группе австралийских друзей Арцаха
13:34, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Комитет Ай Дата Австралии сообщает, чт,о под руководством федеральных сенаторов Эндрю Брэгга и Джанет Райс, 16 видных деятелей из числа австралийских друзей Арцаха присоединились к растущей группе в поддержку права Республики Арцах на самоопределение. Об этом «Арменпресс» сообщили в центральном офисе бюро АРФД.
Группа австралийских друзей Арцаха сформировалась в 2019 году, когда Комитет Ай Дата Австралии и постоянный представитель Республики Арцах в Австралии приняли делегацию Республики Арцах во главе с тогдашним министром иностранных дел Масисом Маиляном и депутатом Арцаха Давидом Ишханяном. Группа, сформированная в защиту коренных армян Республики Арцах, на момент образования насчитывала около 40 человек, сейчас их число превышает 70.
В числе последних пополнений, в группу вошли федеральные сенаторы Эндрю Брэгг, Джанет Райс и законодатели из Нового Южного Уэльса и штата Южная Австралия. Кстати, парламент Южной Австралии признал право на самоопределение Республики Арцах в 2020 году, во время войны.
Исполнительный директор Комитета Ай Дата Австралии Айк Кайсерян приветствовал пополнение группы, подчеркнув, что австралийская армянская община никогда не откажется от защиты прав героического народа Республики Арцах.
Кайсерян особо отметил: «После нападений на Республику Арцах в прошлом году Азербайджан не только оккупировал 70% исторических армянских земель, но и нарушил международное право, осквернив армянские культурные и религиозные объекты, незаконно арестовав более 150 армянских военнопленных, которых подвергает политическим торгам. Эти действия, а также откровенно враждебные заявления диктатора Ильхама Алиева в адрес армянского народа делают увеличение группы друзей Республики Арцах более приоритетной задачей для армяно-австралийской общины. Это новое пополнение является примером австралийского духа, истории, когда речь идет о защите прав человека, справедливости. Австралия, как и в случае с Косово и Восточным Тимором, не потерпит угрозы в отношении коренных народов, стремящихся к самоопределению».
Политики, которые, благодаря усилиям Комитета Ай Дата Австралии, недавно присоединились к группе австралийских друзей в Арцахе, ранее выделялись на различных австралийских политических форумах, отстаивая интересы народа Арцаха.
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