Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

Компания Tesla Inc анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает специализированный портал Teslarati.

Презентация новинок состоялась на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто, где расположена штаб-квартира компании.

Высота робота составит 172 сантиметра, вес – 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Его руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов, а обратная связь по выполняемым усилиям обеспечит баланс и подвижность робота.

Робот будет использовать некоторые из устройств ИИ, которые уже применяются в автомобилях компании. Например, его зрение будут обеспечивать камеры для самоуправляющихся машин Tesla.

Основатель компании Илон Маск заверил, что робот будет также полезен в быту: он сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие повседневные команды.

"Он будет построен людьми для людей. Он будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач", - сказал Маск.

В ходе мероприятия сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.