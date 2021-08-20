Минобороны объявляет о начале трехмесячных сборов в Армении
12:53, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны РА объявляет о начале ежеквартальных сборов с 25 августа. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Минобороны.
С 25 августа по 25 ноября 2021 года объявлены трехмесячные учебно-тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава запаса первой группы резервистов. При необходимости участники сборов будут привлечены к воинской службе.
Всего на военную подготовку для обеспечения тренировочных лагерей в течение трех месяцев будет задействовано до 110 автомобилей.
Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах, будут пользоваться всеми льготами и социальными льготами, предусмотренными для военнослужащих, их гражданская работа будет сохранена, а также им будет выплачиваться оплата за каждый месяц сборов. Участие в сборах будет засчитываться гражданином в период военной службы или общего трудового стажа согласно календарю.
Уклонение от сборов приведет к уголовным последствиям.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен