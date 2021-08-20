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Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном

Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в четверг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

"Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <...> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев", - говорится в сообщении. Они также приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.

 


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