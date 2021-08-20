В Армении обсудили вопрос о продлении срока эксплуатации второго энергоблока АЭС

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Армении состоялась первая рабочая встреча по вопросу о двукратном продлении срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС.



Как сообщает "Арменпресс", в рабочую группу вошли организации и компании сферы Армении и России.



Стороны обсудили разработанный Армянской АЭС проект концепции двукратного продления срока эксплуатации энергоблока №2. Рассмотрены меры и подходы, предложенные в проекте концепции МГЭС Армянской АЭС, а также подходы, использованные при двукратном продлении срока эксплуатации энергоблоков российских реакторов типа ВВЭР-440.



«Наша общая задача вместе с российскими специалистами - обеспечить максимальную безопасность, надежность и эффективность работы Армянской АЭС. Уже сделаны предварительные расчеты, согласно которым станция может быть дополнительно введена в эксплуатацию после 2026 года», - сказал генеральный директор ЗАО «ААЭС» Эдуард Мартиросян.



Координацию деятельности рабочей группы осуществляет АО «Росатом Сервис». По словам генерального директора ООО «Росатом Сервис» Евгения Салькова, у компаний Росатома накоплен огромный опыт по продлению срока эксплуатации АЭС, который будет полезен при подготовке концепции двукратного продления Армянской АЭС. «В 2019 году успешно завершена масштабная модернизация энергоблоков Кольской АЭС, которая позволила повысить их уровень безопасности, продлить срок службы до 2033-2034 годов. В настоящее время Кольская АЭС в Мурманской области и Карелии надежно обеспечивает большинство потребителей электроэнергии», - сказал Евгений Сальков.



По итогам встречи участниками рабочей группы уже намечены дальнейшие шаги: двойное продление, доработка концепции повышения безопасности АЭС в Армении, определение перечня работ по повышению безопасности блока 2 АЭС, безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, обеспечение и другие важные работы. Следующее заседание совместной рабочей группы по согласованию продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС планируется провести до конца 2021 года.