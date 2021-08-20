Хорена Байрамяна пригласили в сборную Армении

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян приглашен в сборную Армении по футболу для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба «Ростова».



Отмечается, что это не первое приглашение Байрамяна. За сборную Армении он провел 6 матчей, забив 2 гола.



Клуб пожелал Байрамяну успехов в предстоящих играх в составе сборной.



Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос объявит имена игроков, которые были приглашены в сборную для участия в предстоящих играх 25 августа.



В рамках квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Армении по футболу играет в группе J, где после первых 3-х игр занимает первое место. У сборной Армении 9 очков. На втором и третьем местах находятся команды Северной Македонии и Германии с 6 очками каждая. Следующие позиции в таблице занимают Румыния и Исландия с 3 очками каждая. Команда Лихтенштейна замыкает турнирную таблицу с 0 очками.

2 сентября сборная Армении примет команду Северной Македонии, а 5 сентября - сборную Германии. 8 сентября в Ереване сборная Армении сыграет против сборной Лихтенштейна.