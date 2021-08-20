Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.

Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.

В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.