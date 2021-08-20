Новые абоненты услуги мобильного интернета UGO 5500, UGO 7500 И UBOX 12500 получат от UCOM в 2 раза больше интернета

До 30 сентября, в рамках специального предложения, все новые абоненты постоплатных тарифных планов uGo 5500, uGo 7500 и uBox 12500 получат от Ucom в 2 раза больше гигабайтов, а также дополнительные 30 ГБ интернета 20 числа каждого месяца.

В частности, абоненты тарифного плана uGo 5500 получат 80+30 ГБ вместо прежних 40+30 ГБ, с uGo 7500 получат 140+30 ГБ вместо прежних 70+30 ГБ, а абоненты uBox 12500 получат 200+30 ГБ вместо прежних 100+30 ГБ.

«Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, нет надобности подписывать какие-либо обязательства, нужно просто обратиться в любой из центров обслуживания абонентов Ucom с документом, удостоверяющим личность», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Добавим, что двойной объем гигабайтов будет предоставляться каждый месяц, до 31 декабря 2021 года.