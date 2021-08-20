В Арцахе подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом
11:34, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 20 августа в Арцахе подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было выполнено 48 тестов. Подтверждено 2994 случая заболевания коронавирусом. В Арцахе с начала 2021 года лабораторно обследовано 11040 граждан, из которых 1015 дали положительный результат.
В настоящее время в Арцахе 33 инфицированных человека проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а легко больные проходят лечение в амбулаторных условиях на дому.
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