В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых

Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не рассказывая о результатах рассмотрения запросов российских силовых структур, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев, передает Арменпресс.

"Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения РФ результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела", - сообщил Лебедев.

По его словам, перспективы возвращения убежавших за рубеж от российского правосудия есть. Но в этом вопросе имеются и свои сложности, связанные как с организационно-правовыми проблемами, так и с "применением нашими зарубежными партнерами политики "двойных стандартов".

"Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров", - уточнил Лебедев. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая с "классических" позиций уходит в сферу киберпространства.