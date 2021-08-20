СМИ: беспилотник ВВС Турции атаковал штаб курдов в сирийской Хасеке

Беспилотный летательный аппарат турецких ВВС нанес удар по штабу курдских формирований в окрестностях города Хасеке - административного центра одноименной провинции на северо-востоке Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу вещающий из Дубая телеканал AlHadath. По его информации, в результате атаки погибли девять бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС), еще не менее 10 получили ранения.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Отряды СДС воюют с размещенными там формированиями сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Анкарой, и совершают диверсии против турецких войск.

17 августа артиллерия турецкой армии обстреляла окрестности города Абу-Расейн на севере провинции Хасеке. Турецкие военные выпустили свыше 50 снарядов по сирийской территории. В селении Дардара под обстрел попали дома мирных граждан, в результате погибла женщина и еще несколько человек получили ранения.