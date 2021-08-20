Жителям приграничных сел Сюникской области после войны нужны новые источники дохода: Защитник прав человека

ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян подчеркивает, что жители приграничных сел Сюникской области после войны нуждаются в новых источниках дохода, новых решениях. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

Татоян отмечает, что многие жители были лишены домов, пастбищ и земли из-за незаконных действий вооруженных сил Азербайджана, и их права продолжают нарушаться.

Защитник прав человека Армении также представил видеоролик, в котором представлены проблемы и потребности людей, для чего он и глава Фонда народонаселения ООН совершили совместный визит в Сюникскую область.

«Были зафиксированы различные социальные вопросы, поднятые людьми во время визитов. Будут приняты меры по продвижению решения в пределах нашей компетенции», - написал Арман Татоян.