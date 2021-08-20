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В Армении подтверждено 508 новых случаев COVID-19, 293 гражданина выздоровели

В Армении подтверждено 508 новых случаев COVID-19, 293 гражданина выздоровели
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 20 августа в Армении подтверждено 508 новых случаев коронавируса, 293 гражданина выздоровели, зарегистрировано 5 новых смертей. 7864 теста были выполнены за один день. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 469 328.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 236 742 случая заболевания коронавирусом, из которых 223 736 вылечили и 4732 умерли. 7131 пациент в настоящее время проходит курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1143.
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