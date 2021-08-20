Мишустин заявил, что экономика ЕАЭС восстанавливается

Экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии коронавируса благодаря совместным действиям. Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.

"Период пандемии продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства - на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности - на 6,5%", - сказал Мишустин.

Премьер призвал страны ЕАЭС работать над ускорением цифровизации своих экономик. "Углубить интеграцию поможет и создание единого цифрового пространства "пятерки", мы должны формировать условия для ускоренного перехода наших экономик в "цифру", внедрять передовые технологии и практики", - сказал он.

"Уже есть некоторые результаты: с начала июля запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска работы без границ. Используя сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории всего союза. Это пример того, как современные решения открывают новые возможности для развития целой отрасли, в данном случае общего рынка труда как основной ценности союза", - добавил российский премьер.