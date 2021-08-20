Гнел Саносян посетил Армянскую АЭС
10:35, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян в рамках рабочего визита в Армавирскую область посетил 19 августа Армянскую АЭС.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью министерства, в ходе визита министра сопровождали заместитель министра информационных технологий Акоп Варданян, губернатор Армавира Амбарцум Матевосян, генеральный директор ЗАО «ААЭС» Эдуард Мартиросян, заместитель генерального директора - Директор ААЭС Мовсес Варданян.
Министр осмотрел территорию ААЭС, турбинный цех, ознакомился с основными техническими особенностями АЭС, оборудованием, посетил пульт управления энергоблоком, где ознакомился с системами управления и безопасности ААЭС, следил за работой персонала.
В машинном зале турбинного цеха ААЭС министру Гнелу Саносяну, в частности, был представлен ход работ по плановому предупредительному ремонту (ПНВ-2021, 141 день) в рамках программы продления срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС и модернизации станции.
Затем Гнел Саносян встретился с руководством ААЭС. Выразив благодарность коллективу станции за напряженный и ответственный труд, министр подчеркнул серьезный профессиональный потенциал и возможности ААЭС и выразил уверенность, что на этом важном этапе модернизации ААЭС каждый сотрудник не пожалеет сил для своевременного завершения работы.
Генеральный директор ААЭС Эдуард Мартиросян, поблагодарив министра Саносяна за визит, заверил, что профессиональные специалисты АЭС вовремя и эффективно выполнят поставленные перед ними важные задачи.
Эдуард Мартиросян подчеркнул, что Армянская АЭС, являясь важнейшим стратегическим учреждением для республики, являясь движущей силой экономики, также играет большую роль в обеспечении занятости в Армавирской области.
В завершение визита министр ТУИ Гнел Саносян, подчеркнув важность продолжения институциональной памяти сектора, призвал опытных специалистов ААЭС передать знания и опыт, накопленные в результате их многолетней работы, молодым коллегам.
«Наша страна на этом послевоенном этапе находится в сложной реальности, каждому из нас необходимо пересмотреть свою работу, отнестись к ней по-новому, независимо от того, как долго мы работаем на этой должности. Необходимо увидеть, что еще нужно сделать, чтобы наша работа была еще более эффективной, чтобы наша работа приносила больше пользы нашему государству и экономике, так как многое зависит от усилий каждого из нас», - добавил Гнел Саносян.
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