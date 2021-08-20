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Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Президенту Украины

Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Президенту Украины
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Новоназначенный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян 19 августа вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве РА в Украине.

Президент Зеленский поздравил Владимира Карапетяна со вступлением в должность посла РА в Украине, выразив уверенность, что он сыграет значительную роль в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между Арменией и Украиной и углублении сотрудничества между армянским и украинским народами.

Посол Карапетян передал Президенту Украины наилучшие пожелания Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и заверил, что за время своего пребывания в должности он приложит все возможные усилия для дальнейшего углубления и укрепления существующих двусторонних отношений и сотрудничества.

Обе стороны обсудили предстоящие двусторонние контакты на различных уровнях, в частности, проведение заседания армяно-украинской межправительственной комиссии.

Президент Зеленский попросил передать свои теплые приветствия премьер-министру РА и всему армянскому народу.
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