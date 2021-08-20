Европейские индексы снизились - 19-08-21
МОСКВА, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.25% и составил 15765.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.43% и составил 6605.89 пункта, британский FTSE снизился на 1.54% и составил 7058.86 пункта, а российский RTSI снизился на 2.36% и составил 1635.63 пункта.
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