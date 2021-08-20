Цены на цветные металлы - 19-08-21

ЛОНДОН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.54% и составила 2532.00 долларов США, цена на медь снизилась на 4.20% и составила 8783.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.28% и составила 2278.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.96% и составила 18450.00 долларов США, цена на олово снизилась на 9.12% и составила 32222.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.07% и составила 2932.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.31% и составила 42902.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.53% и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.