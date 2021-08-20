Алашкерт проиграл первый матч плей-офф Лиги Европы в Шотландии
00:53, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В первом матче плей-офф Лиги Европы чемпионa Армении «Алашкерт» принимал шотландский «Рейнджерс».
Как сообщает «Арменпресс», в первом тайме чемпион Армении "Алашкерт" играл "вторым" номером, в основном защищаясь. Атаки «Рейнджерс» следовали один за другим. Однако в конце первого тайма игрок команды «Рейнджерс» Ландстрэм получил вторую желтую карточку, и был удален с поля. Команды ушли на перерыв с нулевой ничьей.
«Рейнджерс» очень активно начали второй тайм, повторялся сценарий первого тайма: шотландский клуб атаковал, «Алашкерт» иногда контратаковал. «Рейнджерс» воспользовались ошибкой защитников и на 67-й минуте Морелос вывел свою команду вперед. «Алашкерт» не смог вернуть то, что потерял. «Рейнджерс» - «Алашкерт» - 1: 0.
Ответный матч команд состоится 26 августа в Ереване
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